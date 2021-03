Il calciomercato Inter fa i conti col nuovo pericolo inglese per Lukaku, pronto l’assalto estivo del Chelsea

Il Chelsea pensa al ritorno a Londra di Romelu Lukaku. La dirigenza è alla ricerca di una prima punta di spessore internazionale e avrebbe individuato nel giovane Haaland del Borussia Dortmund la primissima scelta. Sul giovane bomber, come è noto, sono però vigili gli occhi di tutte le big europee. Così, secondo le ultime informazioni di ‘The Telegraph’ riportate anche da ‘Daily Star’, i blues prenderanno in considerazione la possibilità di riportare Lukaku a Stamford Bridge se non riuscissero a vincere la gara per la firma di Haaland quest’estate.

Calciomercato Inter, anche il Chelsea su Lukaku

I nerazzurri, dal canto loro, potrebbero necessitare di soldi a causa dei problemi economici della proprietà. La cessione di Lukaku, che piace anche al Manchester City, potrebbe dunque essere presa in considerazione da Marotta di fronte alla giusta offerta. Nella stagione in corso, l’attaccante belga ha collezionato 7 assist e ben 25 gol in 34 presenze totali con la maglia dell’Inter.