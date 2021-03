La Juventus deve fare i conti con le riflessioni di Ronaldo: dalla Spagna parlano di un doppio colpo per convincere il portoghese

La Juventus riflette sul futuro e lo stesso fa anche Cristiano Ronaldo. La redazione di Calciomercato.it, vi ha raccontato della voglia di CR7 di tornare al Real Madrid, un’aspirazione che fa i conti però con i piani della società spagnola che sembrerebbero orientati verso altro obiettivi. La Juventus non ha ancora chiaro in mente quel che accadrà il prossimo anno: nelle dichiarazioni ufficiali la società ha confermato Andrea Pirlo ma è innegabile che un finale di stagione non in linea con le attese o peggio ancora una mancata qualificazione in Champions League cambierebbe le carte in tavola.

Quelle che il club bianconero vuole giocarsi al meglio – secondo quanto riportato in Spagna – per spazzare via i dubbi di Ronaldo sul suo futuro. Per l’asso portoghese è fondamentale avere una squadra competitiva in grado di lottare anche per la Champions e la Juventus sarebbe pronta a soddisfare le ambizioni del proprio numero 7 con un doppio acquisto. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Benzema e Marcelo per Ronaldo

Come si legge su ‘todofichajes.com’, la Juventus sarebbe pronta a far partire un doppio assalto in casa Real Madrid. Il primo obiettivo è Karim Benzema: alla ricerca di un partner di attacco di livello internazionale, il francese rappresenterebbe il profilo ideale per affiancare Ronaldo.

Il secondo, invece, è Marcelo, da tempo un nome in orbita bianconera: la sua amicizia con CR7 è nota, così come la voglia dei due di giocare ancora insieme. Si pensava con la maglia blanca del Real, invece potrebbe essere quella bianconera della Juventus. Un doppio arrivo che potrebbe spegnere le voglie di addio di Ronaldo.