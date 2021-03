Cristiano Ronaldo è l’uomo attorno a cui ruota il futuro della Juventus sul campo ma soprattutto nel bilancio: secondo Momblano c’è un’ipotesi da escludere categoricamente

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere col fiato sospeso i tifosi della Juventus e non solo. Il destino del portoghese condizionerà in maniera decisiva la programmazione del club bianconero per i prossimi due anni almeno, sia in campo che dal punto di vista del bilancio. CR7 pesa a bilancio per quasi 90 milioni di euro ogni anno, tra ammortamento e ingaggio lordo, una cifra che inevitabilmente impone delle riflessioni e dei pensieri in ottica calciomercato.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – Juventus, Ronaldo ‘zavorra’: “Ha impedito l’esonero e nuovo colpi”

Qualcosa si sta muovendo in maniera importante su un possibile ritorno al Real Madrid, dalla Spagna continuano ad arrivare voci in questa direzione che confermano anche i dettagli e i retroscena che vi abbiamo rivelato in questi giorni. Sia sui sondaggi di Mendes che sulla rinuncia a una parte importante di ingaggio pur di riabbracciare la Casa Blanca. Per privarsi di Ronaldo un anno prima della fine del contratto, però, la Juventus porrebbe una condizione precisa: niente sconti sul cartellino.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Questo vuol dire che i bianconeri non accetterebbero di perdere gratis o per pochi spicci il portoghese. “Credo sia da escludere totalmente che la Juve si liberi di Ronaldo in minusvalenza, lo posso escludere al mille per mille. Per i bilanci la minusvalenza è un grande casino”, ha chiarito il giornalista Luca Momblano nel corso ‘Boom Boom Mercato’ su JB Live. Tradotto in cifre, per meno di 30 milioni di euro (il peso residuo del suo cartellino a bilancio) sarebbe in ogni caso impossibile pensare che la Juve lasci andare CR7. E questo ovviamente complica i piani de Real Madrid e di chi ha intenzione di provare a prenderlo.