Calciomercato Roma, futuro Fonseca in bilico: il ds Thiago Pinto spinge per altri due nomi dal Portogallo

Corsa Champions che si è fatta in salita per la Roma, dopo l’ennesimo ko in uno scontro diretto contro il Napoli. I giallorossi devono tentare la rimonta nel rush finale in campionato e possono tentare la scalata anche attraverso l’Europa League. Il futuro del tecnico Fonseca è a rischio, la dirigenza sta effettuando le proprie riflessioni e al termine dell’annata potrebbe esserci l’addio. Come raccontato da Calciomercato.it, Allegri è il nome in pole per la panchina della Roma. Ma il tecnico livornese non è l’unica pista che si starebbe prendendo in considerazione.

Secondo ‘Il Messaggero’, infatti, il ds Thiago Pinto starebbe spingendo per insistere sulla pista ‘portoghese’. L’erede di Fonseca potrebbe dunque essere un altro tecnico lusitano. I nomi proposti sarebbero quelli di Sergio Conceiçao e Ruben Amorim, attualmente sulle panchine di Porto e Sporting.