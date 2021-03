Incontro a Trigoria tra presidente, vice e dirigenza all’indomani del pesante ko col Napoli. La Roma valuta la posizione di Fonseca come quello di alcuni calciatori, su tutti Pedro

Sono ore di riflessione in casa Roma dopo il ko col Napoli, l’ennesimo stagionale con una big. Un ko pesante che ha significato il sorpasso degli azzurri al quinto posto (con una gara in meno) e occasione mancata di ridurre a cinque punti il distacco dalla Juventus attualmente al quarto e ultimo posto valevole per la zona Champions.

Calciomercato Roma, Fonseca in discussione: da Allegri a Nagelsmann e Sarri, le ultime sulla panchina giallorossa

Stando al ‘Corriere dello Sport’ in casa giallorossa la delusione è tanta e quest’oggi a Trigoria si è tenuto un vertice tra il presidente Friedkin, il vicepresidente e i dirigenti per fare il punto della situazione e delle riflessioni sul futuro. Sul futuro anche di Paulo Fonseca e di alcuni calciatori, di quelli che fin qui hanno deluso le attese come per esempio lo spagnolo Pedro. Per quanto riguarda l’eventuale post Fonseca, il preferito rimane Massimiliano Allegri, con Nagelsmann del Lipsia a rappresentare la prima pista ‘straniera’. Il tedesco piace molto al Manager giallorosso Tiago Pinto. In lizza c’è poi sempre Maurizio Sarri.