Calciomercato Milan, incontro in sede: l’agente vuole il doppio!

Oggi a Casa Milan incontro tra la dirigenza rossonero e l’agente di Franck Kessie. Si tratta per il rinnovo del contratto del centrocampista ivoriano

Negli ultimi giorni si è parlato tanto del futuro di Gigio Donnarumma. Il contratto del portiere scade il prossimo 30 giugno e il rischio di vederlo partire a zero sta diventando sempre più concreto. Il Milan non ha ancora perso la speranza, convinto che alla fine il volere dell’estremo difensore, desideroso di giocare ancora con la maglia rossonera, risulti decisivo. Ovviamente serve convincere Mino Raiola e non sarà per nulla facile.

Chiaramente non c’è solo il contratto di Donnarumma a preoccupare la società rossonera. Il prossimo 30 giugno andrà in scadenza anche Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic ma in casa Milan si guarda anche ai calciatori in scadenza nel 2022. I rossoneri, stavolta, vogliono muoversi per tempo e sono così iniziate le trattative sia con Davide Calabria che con Franck Kessie. Per il terzino non dovrebbero esserci molti problemi perché non ha alcuna voglia di lasciare il Milan ed è pronto a dire sì a Maldini.

Calciomercato Milan, agente Kessie in sede

Un po’ più complicato sarà chiudere con il centrocampista ivoriano, diventato un perno della squadra di Stefano Pioli. Oggi, a Casa Milan si è tenuto un summit tra l’agente George Atangana e la dirigenza rossonera. Un incontro che non ha avuto la fumata bianca sperata. Il procuratore, per il suo assistito avrebbe chiesto circa il doppio dell’attuale stipendio (2,2 milioni), circa 4,5 milioni di euro netti a stagione. Il Milan, al momento, non sembra disposto a superare i 3,5/4 bonus inclusi. I rossoneri restano comunque ottimisti e sperano di raggiungere un accordo il prima possibile, per blindare uno dei perni della squadra, che con le sue prestazioni ha attirato le attenzioni dei grandi club europei. Kessie piace soprattutto in Inghilterra ma anche al Real Madrid. La sua valutazione è adesso di bene 50 milioni di euro. In Casa Milan, poi, si guarderà anche alla situazione legata ad Alessio Romagnoli, altro calciatore con il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e sotto la procura di Mino Raiola.