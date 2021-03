Calciomercato Juventus e Milan, Donnarumma-Szczesny | Arriva la bomba

Possibile intreccio di calciomercato tra Juventus e Milan per il futuro dei loro portieri: Donnarumma e Szczesny protagonisti

Porte girevoli in Serie A, con l’intreccio Donnarumma al centro del futuro del calciomercato del Milan che tocca anche la Juventus: a parlarne è il giornalista Luca Momblano durante ‘Boom Boom Mercato’ su JB Live.

Il Milan non vuole lasciar andare Donnarumma: l’estremo difensore rossonero è un patrimonio della società, oltre a essere il titolare della squadra. Farlo partire a parametro zero sarebbe una doppia sconfitta, soprattutto dinanzi all’importante cifra che Maldini potrebbe incassare dalla sua eventuale cessione. L’offerta per il rinnovo contrattuale prevede una cifra di 7,5 milioni di euro a stagione più bonus, così da poter arrivare a 8 milioni, massimo 8,2, come racconta Momblano.

Calciomercato Juventus, intreccio Donnarumma

Il problema risiede nel fatto che Raiola a quest’offerta non ha risposto, anzi non ha voluto aprire un tavolo reale per la trattativa con il Milan al momento. Una situazione molto spinosa, che però dovrà essere risolta in questi mesi, con Donnarumma che sicuramente poi vorrà concentrarsi, terminata la stagione col Milan, sull’Europeo con la nazionale italiana. Competizione che, tra l’altro, si svolgerà a ridosso della scadenza dell’accordo con la società rossonera.

Un intreccio che si potrebbe incontrare con il futuro di Szczesny: l’estremo difensore della Juventus, che quest’anno ha dato molte garanzie alla retroguardia bianconera, continua a essere corteggiato in Premier League. L’ex Roma e Arsenal gradirebbe un possibile rientro in Inghilterra, con un’esperienza maggiore accumulata in questi anni in Italia.

Il corteggiamento da parte delle squadre inglesi va avanti da un paio d’anni e il matrimonio potrebbe concretizzarsi nel caso in cui Paratici decidesse di puntare tutto su Donnarumma. L’arrivo a parametro zero dell’estremo difensore rossonero permetterebbe ai bianconeri di monetizzare, così, la cessione del polacco e generare un’entrata che rappresenterebbe un buon tesoretto per il futuro.