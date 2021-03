Calciomercato Milan, erede Donnarumma già scelto

Tema caldo del calciomercato Milan, il rinnovo di Donnarumma ancora non decolla e la dirigenza rossonera si guarda attorno

Riscattata la doppia sconfitta per 0-1 contro Napoli e Manchester United vincendo a Firenze, il Milan spera di sfruttare la sosta per recuperare gli infortunati, ma non solo. Alle prese con diversi rinnovi importanti e abbastanza intricati, la dirigenza rossonera non perde certamente di vista il mercato in entrata. A preoccupare in maniera particolare, c’è senza dubbio la situazione Donnarumma, ampiamente trattata anche sulle nostre colonne. La distanza tra domanda di Raiola e offerta milanista resta abbastanza ampia e, non a caso, gli uomini mercato del club lombardo si sono attivati già da tempo. Le piste ‘italiane’ conducono a Cragno, Gollini e Musso, ma secondo diversi organi di stampa il profilo preferito gioca all’estero.

Calciomercato Milan, Maignan prima scelta

I radar di Massara e Maldini sarebbero orientati verso la Francia, uno dei paesi maggiormente monitorati dai due dirigenti. Le ultime indiscrezioni de ‘L’Equipe’ confermano quanto riportato lo scorso mese da ‘calciomercatonews.com‘ e parlano di un forte interessamento per Maignan. In scadenza con il Lille a giugno 2022, il 25enne con passaporto francese piace molto anche al Tottenham, come eventuale sostituto di Lloris, obiettivo principale di Pochettino per il Psg. La seconda scelta rossonera, secondo Sky, risponde al nome di Areola.