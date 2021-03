Calciomercato Milan, rinnovo difficile per Donnarumma | Dettagli e sostituti

Il futuro di Gianluigi Donnarumma tra i pali del Milan sembra sempre più in bilico. Il portiere non rinnova e il club sembra volersi cautelare, valutando diversi sostituti. Le ultime novità sul suo futuro

Gianluigi Donnarumma sta mostrando tutte le sue qualità in questa stagione con la maglia del Milan. Il portiere ha messo in luce grandi progressi in difesa dei pali rossoneri, affermandosi come uno degli estremi difensori migliori in circolazione. Il suo futuro, però, è sempre più in bilico, nonostante una stagione al di sopra delle aspettative da parte del suo Milan.

Da mesi va ormai avanti la trattativa per il rinnovo di contratto dell’estremo difensore e non è ancora arrivata la fumata bianca tanto attesa, nonostante i grandi sforzi del Milan. In particolare, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri si sarebbe spinti a offrire 8 milioni di euro pur di trattenere il calciatore, prospettandogli un aumento cospicuo e delle cifre da top player. Il club rossonero è disposto a un particolare sacrificio per i rinnovi di Donnarumma e Ibrahimovic, tanto da tenere costi contenuti per gli altri nomi in bilico. Ad esempio, per Calhanoglu la dirigenza non supera i 4 milioni netti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nuovo esterno per Pioli: colpo italiano da 20 milioni!

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma e la strategia di Raiola. I nomi dei sostituti

La Rosea sottolinea come Mino Raiola, ad oggi, non abbia dato alcuna risposta al club rossonero. La strategia del super agente sembra prendere tempo e valutare tutte le opzioni per il suo assistito. Nel patto c’è il reciproco impegno a non stringere altri accordi nel frattempo. Nei prossimi giorni potrebbe esserci comunque un nuovo incontro tra l’agente e la dirigenza rossonera. Intanto dalla Francia, e in particolare ‘L’Equipe’, si rilancia con insistenza la pista PSG per Donnarumma.

In un quadro del genere, il Milan starebbe già valutando diversi sostituti nel caso in cui alla fine non dovesse arrivare la fumata bianca. Il primo nome, riferito da ‘calciomercatonews.com’ già diverse settimane fa, è quello di Mike Maignan, estremo difensore del Lille, il cui contratto è in scadenza nel 2022. Diverse piste restano comunque in piedi anche in Italia. Si tratta di Juan Musso, per cui l’Udinese si aspetta, però, di incassare 30 milioni di euro e Pierluigi Gollini