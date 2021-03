Calciomercato Milan, nuovo esterno per Pioli: colpo italiano da 20 milioni!

Il Milan è alla ricerca di un esterno destro d’attacco per il 4-2-3-1 di Stefano Pioli. In casa rossonera torna di moda il nome di Riccardo Orsolini del Bologna ma sono tanti i profili monitorati

Il Milan è alle prese con i rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu ma guarda anche al calciomercato per rafforzare la squadra di Stefano Pioli. Il club rossonero appare intenzionato a migliorare la corsia destra della trequarti, dove in questa stagione si sono disimpegnati Saelemaakers e Castillejo. Dopo un ottimo avvio di stagione, il belga ha faticato ad offrire prestazione di alto livello e il suo sostituto, lo spagnolo, quando è stato chiamato in causa non sempre ha convinto.

Negli ultimi mesi sono stati tanti i nomi accostati al Milan, per rafforzare la corsia destra. Uno degli ultimi Wamangituka, dello Stoccarda, sarà costretto a star fuori per parecchio tempo per via della rottura del crociato. Difficile che i rossoneri decidano di investire sul giocatore. Non lo faranno certamente su Otavio, che nelle scorse ore si è legato con un nuovo contratto al Porto. Era in scadenza di contratto come Thauvin e Vazquez, altri profili esperti finiti nel mirino del Milan ma non sono gli unici.

Calciomercato Milan, ritorno di fiamma per Orsolini

Il club rossonero – secondo quanto riportato da Repubblica.it – sarebbe tornato sulle tracce di Riccardo Orsolini. L’esterno italiano non è la prima volta che viene accostato al Milan: il giocatore sarebbe un nome gradito a Stefano Pioli, pronto ad alternarlo con Saelemaekers.

Ci sarebbero già stati dei contatti per capire la fattibilità dell’operazione, con il Milan disposto a mettere sul piatto una cifra non superiore ai 18-20 milioni di euro.

La stagione fin qui di Orsolini, con la maglia del Bologna, non è certo la sua migliore: il calciatore non è ritenuto un insostituibile da Mihajlovic che spesso lo ha fatto partire dalla panchina. L’esterno classe 1997 ha così collezionato 24 presenze in Serie A, andando a segno solamente quattro volte. Numeri non proprio esaltanti, anche se migliori di quelli di Saelemaekers, che in 23 presenze in campionato è andato in gol per 2 volte, e di Castillejo (un gol in 23 gettoni in Serie A).