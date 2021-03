CMIT TV | Bucchi: “Allegri vuole tornare, ingolosito dal progetto Roma”

L’allenatore Cristian Bucchi a CMIT TV sul futuro di Massimiliano Allegri, accostato soprattutto alla Roma

A CMIT TV, è intervenuto Cristian Bucchi, allenatore tra le altre di Sassuolo e Benevento. Il tecnico ha commentato le voci riguardanti Massimiliano Allegri, accostato negli ultimi giorni in particolare alla Roma. Ecco le sue dichiarazioni. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

RITORNO IN PANCHINA – “Ha una voglia incredibile di tornare. Credo che possa essere ingolosito da qualche situazione dove da alcuni anni non si vince, come Napoli e Roma, anche più dell’Inter che ha iniziato un percorso di crescita ed è già pronta per vincere”.

PROGETTO ROMA – “Secondo me vuole tentare una scommessa e andare in un ambiente dove non si vince da tempo. Solo con la Champions? Credo che sia importante. Ma se la Roma gli propone un contratto di tre anni con un progetto a step, che non prevede una vittoria immediata, ma prima attraverso la qualificazione in Champions e così via, accetterebbe. Per Allegri, che ha vinto a Milano e Torino, vincere a Roma sarebbe diverso”.