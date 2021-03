Operazione difesa per la Lazio che monitora tre calciatori provenienti dall’Eredivisie. Occhi puntati in Olanda

È stata un’annata fin qui molto sfortunata per la Lazio per quanto concerne la difesa condizionata dai problemi fisici dei vari Luiz Felipe e Radu. Tante le sbavature complessive dell’intero pacchetto arretrato negli ultimi mesi, motivo per cui la dirigenza biancoceleste è già al lavoro per potenziare la squadra in quella zona di campo nella prossima sessione di calciomercato. Igli Tare per questo, cerca nuove soluzioni e l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’ fa il punto della situazione, con gli occhi particolarmente attenti a quanto accade in Olanda.

Per restare aggiornato su tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, nuove rivelazioni su Conte e Marotta | Può cambiare tutto

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Juve o Lazio per Mihajlovic | Arriva la risposta

Tra i nomi sotto osservazione, già la scorsa estate, c’è quello di Lisandro Martinez acquistato dall’Ajax nel 2019 e che ha una valutazione di circa 22 milioni. Da tenere d’occhio anche Ahmed Touba, classe ’98, che gioca all’RKC Walwijk, ed ha una valutazione decisamente più bassa. Chiude il quadro olandese infine Marcos Senesi, accostato anche ad altri club italiani come il Napoli e valutato sui 20 milioni di euro.

Nelle scorse settimane era stato inoltre avvicinato alla Lazio anche il nome più in voga di Pau Torres, forte centrale del Villarreal e della nazionale spagnola che è nel mirino del Real Madrid.