Ci sarebbe anche il nome di Sinisa Mihajlovic sul taccuino di Juventus e Lazio in caso di ribaltone in panchina. La risposta di Sabatini sul futuro del tecnico del Bologna

Panchine delle big in Serie A in fibrillazione. Tra queste c’è anche la guida tecnico della Juventus, con Andrea Pirlo nel calderone delle critiche dopo l’eliminazione dalla Champions League già agli ottavi e l’ultimo tonfo interno con il Benevento che ha allontanato (forse definitivamente) le speranze scudetto di Cristiano Ronaldo e compagni. Un’altra situazione da monitorare è quella di Simone Inzaghi alla Lazio: senza fumata bianca sul rinnovo, il mister piacentino saluterebbe la Capitale.

Juventus o Lazio per Mihajlovic: Sabatini sul futuro del tecnico

Uno dei profili che Juve e Lazio potrebbero valutare in caso di ribaltone in panchina è quello di Sinisa Mihajlovic. Sul futuro dell’allenatore del Bologna si è soffermato Walter Sabatini, coordinatore dell’area tecnica del sodalizio felsineo: “Sinisa mi ha fatto una carezza e mi ha detto che non sta parlando con nessuno. Gli credo, ma sono uomo di mondo – le sue dichiarazioni al ‘Resto del Carlino’ – Chiariamo una cosa: non c’è dicotomia o distonia tra noi e il mister. Non è che se noi lo accontentiamo lui resta e in caso contrario no”.

Sabatini aggiunge: “Anche perché le sue richieste sono tollerabilissime. Non ci ha mai fatto nomi di calciatori o campioni, ma caratteristiche di calciatori che gli servirebbero. Noi vediamo il calcio come Sinisa e Sinisa lo vede come noi, capendo in che direzione vanno il calcio e l’economia. Lui intende rimanere, ama la società che lo ha voluto e protetto, ma se arriva una chance importante dovrà farci i conti“.