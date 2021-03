Ribalzano nuovi rumors dalla Spagna sul futuro di Andrea Pirlo alla Juventus. Secondo ‘Don Balon’, Agnelli potrebbe rimpiazzare l’attuale allenatore con Nagelsmann

E’ il momento più difficile della seppur breve esperienza finora sulla panchina della Juventus di Andrea Pirlo. Dopo la fragorosa eliminazione dalla Champions League per mano del Porto, la squadra campione dItalia ha dovuto dire addio molto probabilmente allo scudetto e alla rincorsa alla capolista Inter con il clamoroso tonfo dell’Allianz Stadium contro il Benevento di Inzaghi. La ‘Vecchia Signora’ è lontana dieci punti dai nerazzurri di Conte e adesso deve rimboccarsi le maniche per non rischiare il piazzamento in Champions per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Morata tra addio e riscatto | Dal sogno Kane al ritorno di Kean

Calciomercato Juventus, via Pirlo: spunta Nagelsmann per la panchina

Pirlo è sotto osservazione per il futuro e un disastroso finale di stagione comprometterebbe la permanenza alla guida della Juve. L’ex regista della Nazionale si gioca la conferma da qui al termine del campionato, senza dimenticare la finalissima di Coppa Italia con l’Atalanta. Per il momento Pirlo è stato confermato dal presidente Agnelli, ma per continuare il progetto sarà fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League, vitale anche per le casse bianconere. Dalla Spagna, però, ribalzano nuove voci su un divorzio a fine stagione tra il giovane allenatore e ‘Madama’. La separazione – stando al portale ‘Don Balon’ – sarebbe solo questione di tempo, con la dirigenza della Continassa che tra le alternative avrebbe messo sotto la lente d’ingrandimento anche Julian Nagelsmann.

Il tecnico rivelazione prima all’Hoffenhaim e adesso al Lipsia sarebbe tra i preferiti nel lotto di candidati a prendere il posto di Pirlo e già ci sarebbero stati i primi contatti per portarlo a Torino. La Juventus considererebbe Nagelsmann come un profilo di alto livello e potrebbe soffiarlo alla concorrenza di Real Madrid e Barcellona, che starebbero pensando al 33enne tedesco per rimpiazzare eventualmente Zidane e Koeman. Galeotte anche le dichiarazioni rilasciare nel 2017 dallo stesso Nagelsmann su un ipotetico approdo un giorno in Serie A: “In Italia mi piacerebbe allenare la Juventus, ma non lo considero un obiettivo. Un mio amico aveva un negozio al Delle Alpi, perciò ho visto spesso la Juve dal vivo”. Agnelli tiene d’occhio anche la pista Nagelsmann se fallisce il progetto Pirlo…