Il calciomercato Juventus ragiona sul futuro di Pirlo e pensa al grande sogno Zidane in panchina, ma ci sono quattro alternative italiane

Il futuro di Andrea Pirlo alla Juventus resta legato al finale di stagione. Dopo il fallimento europeo e la delusione in campionato, nonostante le rassicurazioni mediatiche, la società ragiona in vista dei prossimi anni. Qualora dovessero arrivare nuove sconfitte nelle prossime gare, a prendere il suo posto temporanamente sarebbe il vice Igor Tudor.

Come riporta ‘As’, il grande sogno del mondo bianconero continua ad essere Zinedine Zidane, che dal canto suo non ha mai smentito la voglia di tornare in Italia. Al momento non ci sarebbero contatti o progetti per il francese, ma se il Real Madrid lo lasciasse libero alla fine di questo corso, la chiamata di Agnelli arriverebbe.

Tra i profili italiani più accreditati nelle ultime ore, inoltre, ci sono quattro nomi: Roberto Mancini, Luciano Spalletti, Simone Inzaghi e Max Allegri, per il quale al momento il ritorno alla Juve è da considerare ai margini delle sue scelte. I prossimi saranno quindi mesi decisivi per il futuro del progetto juventino.