CMIT TV | Jeda: “Juventus in crisi. La squadra di Pirlo è incompleta”

Dalla crisi Juventus al futuro di Massimiliano Allegri: l’ex Cagliari Jeda è intervenuto ai microfoni di CMIT TV

Intervenuto nella nostra diretta a CMIT TV, l’ex attaccante del Cagliari, Jeda, ha commentato la situazione della Juventus di Pirlo, reduce dalla pesantissima sconfitta contro il Benevento. Ma non solo, l’ex calciatore ha anche parlato del futuro di Massimiliano Allegri, suo ex allenatore al Cagliari. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Fedele a CMIT TV: “Vedo Gattuso alla Fiorentina. Su Allegri…”

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV – Calciomercato, Cardini: “Sarri gradisce tornare in Premier”

Ecco il commento di Jeda ai nostri microfoni: “Juventus in crisi. La squadra di Pirlo è incompleta”.