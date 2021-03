Alvaro Morata non ha convinto del tutto e a fine stagione potrebbe esserci una nuova rivoluzione nel ruolo di centravanti

Tanta delusione in casa Juventus dopo l’ennesimo passo falso rimediato contro il Benevento, in una stagione ben al di sotto delle aspettative. I bianconeri sembrano ormai esclusi definitivamente anche dalla corsa allo scudetto, e punteranno tutto sulla finale di Coppa Italia contro l’Atalanta. Poi sarà tempo di tirare le somme tra campo, panchina e calciomercato che potrebbe portare ad una mini rivoluzione nell’organico bianconero. Sulla bocca di tutti c’è come al solito Cristiano Ronaldo, che con le giuste condizioni potrebbe anche lasciare Torino con un anno di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Il ritorno al Real Madrid si fa però sempre più complesso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Real su Haaland e niente Ronaldo: Benzema nel mirino

Il ritorno di CR7 ai ‘blancos’ sembra destinato a rimanere una suggestione inespressa. Secondo quanto sottolineato da ‘Sportmediaset’ Florentino Perez ha già in mano Erling Haaland, con la trattativa col Borussia Dortmund che sarebbe in dirittura d’arrivo per una cifra vicina ai 140 milioni di euro. Un acquisto che escluderebbe Ronaldo, mai comunque stato troppo nei pensieri del numero uno del Real sia per costi, che per le modalità dell’addio nel 2018. Il norvegese inoltre potrebbe portare anche all’addio di un veterano come Karim Benzema. Per ‘Sportmediaset’ la Juventus avrebbe anche già iniziato a sondare il terreno per arrivare al fenomeno transalpino, nell’ottica di una rivoluzione offensiva che partirebbe dal mancato riscatto di Morata.

Lo spagnolo non ha convinto al 100% e visti gli alti costi (45 milioni) per l’acquisto definitivo, dovrebbe fare ritorno all’Atletico Madrid, nonostante la sua volontà sia quella di continuare in bianconero. Difficile pensare che si possa di nuovo rinnovare il prestito, mentre per Ronaldo l’unica grande chance resterebbe il PSG, in caso di mancato arrivo di Lionel Messi.