Calciomercato Juventus, spunta l’accordo per Aouar

Calciomercato Juventus, indiscrezioni sull'affare Aouar: ci sarebbe l'intesa con il Lione per il centrocampista, le cifre

Grandi manovre in casa Juventus per la prossima stagione. L’annata difficile che stanno vivendo i bianconeri ha chiarito che il processo di rinnovamento e ringiovanimento della rosa, con l’innesto di calciatori di altro profilo, deve proseguire. Servono colpi importanti ai campioni d’Italia in carica, che rischiano di vedere sfumare il titolo nazionale per la prima volta dopo dieci anni. Paratici prepara il rilancio in grande stile sul mercato estivo e secondo le indiscrezioni sarebbe ormai a un passo da un colpaccio a lungo inseguito nel recente passato.

Calciomercato Juventus, fatta per Aouar: i dettagli dell’operazione

Si tratta di Houssem Aouar, talentuoso giocatore del Lione. Il centrocampista è uno dei prospetti più interessanti d’Europa e non a caso ci sta pensando da tempo anche il Real Madrid. Ma secondo ‘Todofichajes’, i bianconeri sarebbero riusciti a spuntarla nel testa a testa con i ‘Blancos’ e a trovare l’accordo con i francesi. Le indiscrezioni riferirebbero di una operazione da circa 40 milioni di euro cash più il cartellino di De Sciglio, attualmente in prestito proprio al club di Aulas. Un investimento di certo piuttosto importante, ma per un calciatore di tale qualità ne vale la pena. La Juve ha bisogno di aumentare la qualità in mezzo al campo, lì dove in questa stagione e anche nelle precedenti è stata piuttosto carente.