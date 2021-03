Calciomercato Napoli, Gattuso verso l'addio | Ipotesi Lazio!

Gattuso verso l’addio al Napoli al termine della stagione. Spunta l’ipotesi Lazio in caso di separazione con Inzaghi: tutti i dettagli

Si profilano settimane e mesi piuttosto infuocati anche sul fronte panchine. Da Fonseca e Gattuso, fino a Pirlo in casa Juventus, sono infatti diverse le big che potrebbero cambiare allenatore a fine stagione. In questo senso, il ritorno in TV di Massimiliano Allegri ha ulteriormente alimentato rumors e indiscrezioni di calciomercato. E nel valzer delle panchine potrebbe rientrare a sorpresa anche Simone Inzaghi: il rinnovo con la Lazio è al momento congelato e, di fatto, ancora in stand-by. Il tecnico biancoceleste, pallino di Paratici già accostato a più riprese ai bianconeri, sta infatti prendendo tempo e potrebbe tentennare vista la situazione di Pirlo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Cobolli Gigli: “Ronaldo e la Juve dovrebbero salutarsi. Allegri…”

Calciomercato Napoli, suggestione Lazio per Gattuso! I dettagli

Ancora più in bilico è il futuro di Gennaro Gattuso: il suo Napoli si sta rilanciando alla grande, ma lo strappo con Aurelio De Laurentiis appare ormai troppo netto e difficilmente ci sarà una ricucitura. Il destino dell’ex Milan, insomma, sembra ormai segnato e porterà inevitabilmente alla separazione a fine stagione. Ormai da settimane in casa azzurra si pensa al sostituto: oltre agli emergenti Juric e Italiano, come raccontato da Calciomercato.it, c’è già stato qualche contatto anche per il ritorno di Maurizio Sarri. L’ex Juve ha voglia di tornare in panchina e ha ammorbidito l’iniziale irrigidimento all’ipotesi di tornare in azzurro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Orsic il ‘giustiziere’ di Mourinho | ESCLUSIVO l’agente ‘apre’ al ritorno in Italia

In caso di separazione tra la Lazio e Simone Inzaghi, invece, il nome individuato dalla dirigenza biancoceleste potrebbe essere proprio quello di Gattuso. C’era già stato un contatto tra le parti prima che l’ex Milan si trasferisse al Napoli, e la stima è reciproca. Occhi puntati, dunque, anche sull’ipotesi Lazio per il futuro di Gattuso. Staremo a vedere.