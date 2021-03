La Juventus pensa ad una rivoluzione piuttosto profonda in rosa sul calciomercato nei prossimi mesi. Cristiano Ronaldo resta in bilico: tutti i nomi coinvolti

La Juventus ha incassato una sconfitta molto pesante contro il Benevento che rischia di avere grandi ripercussioni su tutta la stagione e sulle prospettive in casa bianconera. Lo 0-1 firmato Gaich, infatti, apre la strada a una vera e propria rivoluzione in cantiere da diverse settimane a Torino e che dovrà attuarsi al termine della stagione. Occhi puntati, dunque, non sono sui possibili scenari in panchina, ma anche su una rosa che andrà ristrutturata profondamente da qui al termine della stagione.

La Juventus ha intenzione di intervenire in maniera importante in tutti i reparti, alla ricerca di colpi mirati che possa innalzare il livello della rosa. Il discorso non può prescindere dal futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’attaccante portoghese sembra sempre solitario e silenzioso, probabilmente con il Real Madrid nel cuore. Confermata dunque l’ipotesi che vi abbiamo riportato nelle scorse ore, secondo cui Ronaldo sarebbe disposto anche a perderci economicamente pur di tornare a Madrid. I suoi dubbi potrebbero ridisegnare nuovi scenari per la Juventus sul calciomercato. Non è facile, però, trovare un club che sia disposto a garantirgli l’altissimo ingaggio che desidera.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, “Ronaldo un peso per Pirlo”: Cassano indica la soluzione

Calciomercato Juventus, da Ronaldo a Dybala: triplo colpo e aria di rivoluzione

Secondo quanto riporta la Rosea, non è da scartare l’ipotesi di un doppio addio in attacco Ronaldo-Dybala: in quel caso l’attacco verrebbe totalmente rifondato, con la posizione di Morata ugualmente in bilico. I nomi in entrata non mancano: il primo della lista è certamente Arkadiusz Milik che potrebbe tornare in Serie A dopo l’esperienza al Marsiglia. Occhio anche alla situazione di Aguero e a Depay.

Da sottolineare anche la situazione negli altri reparti. Sono tanti i nomi in bilico in casa bianconera e tra questi spunta anche Alex Sandro. Nel ruolo di esterno sinistro il preferito è Robin Gosens, dopo le ottime stagioni con la maglia dell’Atalanta. A centrocampo, invece, da Bentancur a Rabiot, tutti sembrano in bilico: attenzione al possibilie affondo per Manuel Locatelli, che proprio ieri ha parlato del suo futuro. Da tempo è nel mirino di Paratici per dare nuova linfa alla mediana.