Calciomercato Inter e Juventus, Wijnaldum e l’annuncio sul futuro

Tra i futuri parametri zero più interessanti c’è sicuramente Georginio Wijnaldum che è stato accostato anche ad alcuni club italiani. Annuncio sul futuro

Alla luce della crisi economica alimentata dalla pandemia, la prossima sarà una sessione di calciomercato anche improntata al risparmio, e che dovrebbe rimettere sotto le luci dei riflettori i calciatori a scadenza di contratto. Tra i profili più interessanti c’è Wijnaldum, in uscita dal Liverpool senza rinnovo contrattuale. Su di lui c’è forte il Barcellona del connazionale Koeman, ma è stato accostato a più riprese anche a club italiani come Inter e Juventus.

Attualmente il centrocampista orange è ritiro con l’Olanda per le gare di qualificazioni ai Mondiali 2022 contro Turchia, Lettonia e Gibilterra. Direttamente da lì, ai microfoni della tv locale ‘NOS’ ha commentato le speculazioni sul suo futuro: “Si parla sempre di queste cose, del mio futuro ma, come ho già detto in altre occasioni, non ci sono novità”. Ogni discorso è quindi rinviato.