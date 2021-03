Il Liverpool non è a conoscenza di alcun accordo tra il Barcellona e il centrocampista olandese Georginio Wijnaldum. Ci sono anche le big di Serie A

La prossima sessione di calciomercato estiva sarà fortemente caratterizzata anche dai calciatori a scadenza di contratto. I parametri zero di lusso che si libereranno a fine giugno non mancano, ed anche alcune big italiane monitorano la situazione. Tra i calciatori più chiacchierati c’è sicuramente Georginio Wijnaldum, centrocampista del Liverpool in scadenza 2021 con i ‘Reds’ e indirizzato verso un mancato rinnovo che lo renderà pedina importante nei prossimi mesi. Accostato già nel recente passato all’Inter, sembrava già pronto in ottica Barcellona con alcune voci dall’estero che lo volevano già vicino ad un accordo con il club allenato dal connazionale Ronald Koeman.

Calciomercato, anche Inter e Juventus su Wijnaldum: la situazione

Secondo quanto sottolineato da ‘Liverpool Echo’, Wijnaldum non ha reso note le proprie intenzioni alla società, con il club che non è a conoscenza di alcun accordo con il Barça. Anche se il calciatore avesse scelto di proseguire al Camp Nou la propria carriera non sono ancora arrivate comunicazioni a Klopp e al suo staff.

Il destino dell’ex PSV è quindi tutto da decifrare e come evidenziato da ‘Fichajes.com’ è stato sondato anche altri club come Inter, Juventus e PSG. D’altro canto il Liverpool non molla e spera in fondo di riuscire a proseguire un rapporto che dura da cinque anni e che ad oggi sembra giunto quasi al capolinea. A testimoniare l’importanza di Wijnaldum all’interno dell’organico di Klopp ci sono anche i numeri di questa sfortunata stagione: l’olandese ha giocato ben 40 partite tra tutte le competizioni con 3 reti all’attivo. Un numero di presenze che lascia ben intendere come il jolly oranje sia fondamentale per gli schemi del Liverpool.