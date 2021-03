Aria di tempesta in casa Juventus: alla Continassa starebbe andando in scena un summit tra la dirigenza ed Andrea Agnelli, Pirlo in bilico

Aria pesante a Torino dopo la sconfitta interna contro il Benevento. Secondo quanto riportato da ‘SportMediaset’, sarebbe andato in scena un confronto alla Continassa fra i vertici dirigenziali ed Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus, in particolare, sarebbe rimasto amareggiato per la prestazione fornita dalla squadra nella giornata di ieri e sarebbe pronto a mettere tutti in discussione. Inoltre, segnalano anche la partecipazione di John Elkann tramite un intervento in videoconferenza. Nel frattempo, però, da Torino arrivano smentite. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Agnelli alla Continassa | Smentite da Torino

Oltre ad Andrea Pirlo, anche Fabio Paratici e l’intero progetto messo in essere quest’anno verrà preso sotto esame. Su questo aspetto non ci piove, ma da Torino arrivano smentite riguardo ad un summit effettuato in mattinata. Andrea Agnelli ha incontrato Paratici e Nedved al termine del match di ieri, normale confronto post partita, in cui certamente si saranno toccate anche tematiche relative alla linea da seguire nei prossimi mesi. Il futuro della Juventus, quindi, passa da quello che verrà deciso in queste settimane. Al tecnico bresciano potrebbe non bastare nemmeno il raggiungimento del quarto posto e la vittoria della Coppa Italia, dove i bianconeri affronteranno l’Atalanta in finale. Il presidente della club piemontese non sembra essere felice dei risultati ottenuti in questa stagione e anche l’entusiasmo, che doveva essere una delle caratteristiche del nuovo corso, non si è visto. La presenza di Pirlo sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione è più in dubbio che mai.