Dopo le dimissioni di Cesare Prandelli, il primo nome per la panchina della Fiorentina è Beppe Iachini, esonerato lo scorso novembre

Novità importante in casa Fiorentina: Cesare Prandelli ha infatti comunicato al club viola le proprie dimissioni, con effetto immediato. Il tecnico bresciano non sarà più dunque alla guida della squadra, che per questo finale di stagione dovrà trovare una nuova guida tecnica. Il primo nome nella lista della dirigenza toscana è quello di Beppe Iachini. L’allenatore era stato esonerato lo scorso novembre dopo l’ottava giornata di campionato, il pari 0-0 contro il Parma. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> Fiorentina-Milan, Antognoni: “Decisioni arbitrali poco coerenti”

Stando alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sono in corso i colloqui anche con il tecnico marchigiano per un ritorno alla guida della squadra viola. Ritorno che appare tutt’altro che complicato. Una seconda avventura nel capoluogo toscano che potrebbe quindi presto concretizzarsi.