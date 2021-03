Clamoroso Fiorentina, novità in panchina: Prandelli si dimette, Commisso avrebbe deciso di richiamare Iachini alla guida della squadra

Clamorosa novità in casa Fiorentina, con il club viola che è pronto a rivivere una nuova rivoluzione in panchina. Cesare Prandelli infatti avrebbe rassegnato le proprie dimissioni. Una decisione presa direttamente dal tecnico bresciano, che lascia dunque l’incarico di guida tecnica della squadra toscana. Il presidente Commisso avrebbe già scelto di richiamare alla guida Beppe Iachini, esonerato lo scorso novembre dopo il pareggio in trasferta contro il Parma. Lo riferisce ‘Rai Sport’. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

In 21 gare di campionato alla guida dei viola, Prandelli ha ottenuto 21 punti degli attuali 29. Il prossimo impegno della Fiorentina in campionato sarà il prossimo 3 aprile, dopo la pausa delle nazionali, nello scontro diretto per la salvezza contro il Genoa in programma allo stadio Marassi.