Calciomercato, il Real Madrid guarda in Serie A | Obiettivo nel Bologna

Il Real Madrid guarda con interessa tra le fila della Serie A e mette nel mirino un talento del Bologna di Sinisa Mihajlovic

Probabile rivoluzione in estate anche per il Real Madrid. Il club spagnolo dopo un inizio difficile di stagione, sta iniziando a riprendere il consueto ritmo. Infatti in campionato il pesante distacco dalla capolista Atletico Madrid è stato ridotto fino a tre punti, anche se i ‘Colchoneros’ devono ancora giocare oggi contro il Getafe. Mentre in Champions League sono approdati ai quarti di finale, dove affronteranno il Liverpool, eliminando l’Atalanta.

Leggi anche >>> Crotone-Bologna, scatta la squalifica | Salta l’Inter!

In estate comunque saranno diversi i cambi nella rosa che effettueranno i ‘Blancos’. In primis potrebbe essere l’attacco a subire la maggiore rivoluzione, con il futuro di Karim Benzema ancora tutto da decidere. Nel frattempo il club spagnolo inizia a guardarsi intorno e mette gli occhi anche in Italia, precisamente in casa Bologna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Musa Barrow piace a Zidane: assalto in estate

Una stagione sicuramente al di sopra delle aspettative quella del Bologna fino ad ora. I rossoblù infatti si trovano al decimo posto e ieri hanno sorpreso tutti con una rimonta impressionante ai danni del Crotone, passando da un passivo di 2-0 alla vittoria per 2-3 finale.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, dalla Spagna: affondo in casa Real Madrid

Uno degli indiscussi protagonisti è Musa Barrow, che fino ad ora ha collezionato 30 presenze, mettendo a segno 7 gol e 9 assist tra campionato e Coppa Italia. Il bomber di Mihajlovic sta mostrando le sue migliori qualità, tanto da finire nel mirino del Real Madrid. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Dondiario.com’, l’attaccante classe 1998 potrebbe essere uno degli obiettivi di Zidane per la prossima stagione, visto il profilo giovane e le sue ottime capacità da bomber. Interesse che di sicuro lusingherà l’attaccante gambiano, valutato circa 18 milioni di euro e per il quale i ‘Blancos’ potrebbero presto tentare l’assalto.