Crotone-Bologna, Palacio ammonito | Salta l'Inter per squalifica!

Sinisa Mihajlovic perde Palacio per la prossima partita contro l’Inter di Conte: l’attaccante, diffidato, è stato ammonito nella ripresa

Ammonizione fatale per Rodrigo Palacio nella ripresa di Crotone–Bologna. L’attaccante, che era in diffida, è stato ammonito al 74′ e salterà la prossima partita di campionato contro l’Inter di Conte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La sfida è in programma il prossimo 3 aprile, alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le Nazionali. Mihajlovic perde così l’esperto attaccante, ed ex della partita, che sarà squalificato dopo l’ammonizione di oggi.