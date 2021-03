Juventus, De Sciglio valorizzato a Lione e intenzionato a restare in Francia: potrebbe aprire un canale preferenziale per arrivare ad Aouar

Al contrario di Daniele Rugani tornato a Cagliari a gennaio e la cui avventura in terra transalpina al Rennes è stata tutt’altro che positiva, Mattia De Sciglio si sta invece rivelando una pedina preziosa per Rudi Garcia. Il terzino classe 1992 ha fin qui disputato 21 partite di campionato con il Lione, attualmente terzo in Ligue 1, ma in piena corsa per il titolo. L’esperienza nel massimo campionato francese del difensore cresciuto nel Milan si può certamente dire fino ad ora positiva e lo stesso De Sciglio ha sottolineato come sarebbe felice di restare in Francia anche nella prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, De Sciglio al Lione apre per Aouar

De Sciglio è arrivato in prestito a Lione ad inizio di ottobre, con diritto di riscatto. Il giocatore sarebbe ben felice di restare in Francia e una sua permanenza potrebbe aprire alla Juventus un canale preferenziale per Houssem Aouar, centrocampista transalpino da tempo nel mirino di Fabio Paratici e della dirigenza bianconera. “Vorrei restare, ma non dipende da me. Spetterà a Lione e Juventus trovare un accordo” ha dichiarato il difensore.

‘Tuttosport’ sottolinea come la situazione contrattuale del terzino e i buoni rapporti con il Lione, potrebbero portare la Juventus ad affondare il colpo per Aouar. Il cartellino del centrocampista è valutato 40 milioni di euro, ma la cessione di De Sciglio, che non rientra nei piani di Pirlo, comporterebbe sia una plusvalenza a bilancio di 2 milioni sia la possibilità di arrivare ad Aouar ad un prezzo più favorevole rispetto ad altre pretendenti. Il centrocampista classe 1998 innalzerebbe il tasso qualitativo della mediana bianconera e sarebbe un colpo di grande qualità. A fare la differenza inoltre potrebbe essere pure il solido rapporto tra i due club. Attenzione però, Aouar non è l’unico giocatore dei francesi nel mirino della dirigenza bianconera: anche la situazione legata a Memphis Depay, che si libererà a zero in estate, va tenuta particolarmente sotto controllo.