Calciomercato Juventus, obiettivo Douglas Costa | L'annuncio del Gremio

Il presidente Romildo Bolzan Junior ha parlato del sogno di riportare Douglas Costa al Gremio. Tutti i dettagli

Porte girevoli in casa Juventus in vista della sessione estiva di calciomercato. Il club bianconero è chiamato a risolvere su tutte le situazioni legate al futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala, e a giugno vedrà inoltre rientrare in rosa diversi giocatori attualmente in prestito. In primis Douglas Costa: l’esterno brasiliano farà sicuramente ritorno a Torino dal Bayern Monaco, ma non rientra più nei piani del club bianconero e tornerà sul mercato. In questo senso, nelle ultime settimane si è parlato della suggestione Gremio: il club brasiliano sogna il ritorno del 30enne, proprio dove è cresciuto ed è di fatto esploso. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, il presidente del Gremio allo scoperto su Douglas Costa

Del sogno Douglas Costa ha parlato in prima persona il presidente del Gremio, Romildo Bolzan Junior, esprimendosi così a Globo Esporte e RBS TV: “Ancora non abbiamo parlato di Douglas Costa, perché c’è questa complicazione legata alla finestra europea di mercato: se dovessero vendere un giocatore ora, non avrebbero un sostituto. Ho sempre detto che a rigor di logica non si farà, perché è un giocatore della Juventus“. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Faremo un tentativo, ma io non voglio illudere la tifoseria. – ha annunciato il patron del club – Sarebbe un progetto sportivo, è un giocatore che ha manifestato l’interesse a tornare. Se dovessimo avanzare nei particolari, cosa che non credo, potremmo lavorare sull’idea di una fidelizzazione del nome con il Gremio, processi di vendita, entrate con prodotti a suo nome. Sinceramente, non siamo ancora giunti ad analizzare una situazione di questa natura”. Il Gremio, insomma, sogna Douglas Costa e farà un tentativo per riportare il brasiliano in patria. Vi terremo aggiornati.