Milan, Davide Calabria si è operato al menisco mediale del ginocchio destro: il terzino tornerà a disposizione alla fine di aprile

L'operazione è andata a buon fine, ora inizieranno i tempi di recupero. Davide Calabria potrebbe tornare a disposizione soltanto dalla fine di aprile. Il Milan dunque deve fare i conti con l'ennesimo infortunio, che costringe Pioli a dover fare a meno, per almeno un mese, del numero 2 rossonero, tra le note più positive di questa stagione. Il difensore bresciano si è operato oggi alla clinica La Madonnina. Operazione andata a buon fine, come sottolineato sia dallo stesso giocatore sui social che dal Milan attraverso i propri canali ufficiali.

L’operazione priverà non solo Pioli, ma anche Roberto Mancini. Il ct non potrà infatti contare sul terzino rossonero per le gare in programma a fine marzo contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il classe 1996 dovrebbe tornare a disposizione alla fine di aprile. Lo stesso giocatore su Instagram ha scritto: “Passata anche questa, non vedo l’ora di tornare”.

Milan, UFFICIALE: Calabria operato

Questo il comunicato ufficiale diramato dal club rossonero a seguito dell’operazione:

“AC Milan comunica che Davide Calabria è stato operato per risolvere la lesione del menisco mediale del ginocchio destro. L’intervento in artroscopia, effettuato presso la clinica La Madonnina dal Dottor Roberto Pozzoni alla presenza del responsabile sanitario rossonero Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. I tempi di recupero sono stimati in 30 giorni”.