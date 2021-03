Le ultime sulla trattativa per il rinnovo con il Milan di Hakan Calhanoglu: tra la voglia del calciatore e le sirene di altri club

Fuori dall’Europa League, lontano il primo posto in campionato. Per il Milan le ultime settimane hanno segnato un brusco risveglio. La squadra di Pioli ha pagato a caro prezzo la continua emergenza: tante le assenze alle quali i rossoneri hanno dovuto far fronte negli ultimi mesi e alla fine hanno pagato il conto. Ora per il Milan resta l’obiettivo di inizio stagione: centrare la qualificazione in Champions League in modo da poter pianificare al meglio il futuro. Un futuro in cui bisognerà capire se ci sarà Hakan Calhanoglu.

Come Donnarumma e Ibrahimovic, anche il trequartista turco è in scadenza di contratto a fine stagione e al momento novità decisive nella trattativa per il rinnovo non si registrano. La volontà del calciatore è chiara: restare in maglia rossonera anche nei prossimi anni, ma serve un punto di incontro tra domanda e offerta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, attesa per Calhanoglu: le ultime sul rinnovo

Il Milan continua ad offrire 3,5 milioni di euro al calciatore, un ingaggio di circa 300mila euro maggiore rispetto a quello attuale. La richiesta di Calhanoglu, invece, si aggira intorno ai 4,5 milioni di euro. Serve che le due parti si vengano incontro per arrivare alla fumata bianca.

Da ricordare, come raccontato da Calciomercato.it, che nei mesi scorsi al turco sono arrivate offerte dal Napoli, da un altro club della Serie A e anche dal Manchester United. ‘Tentazioni’ che, al momento, non hanno fatto cambiare idea al numero 10 rossonero: la volontà resta di continuare con il Milan e sono previsti nuovi contatti tra le parti per tentare di giungere ad un accordo.