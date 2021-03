Inter e Milan sono pronte a sfidarsi anche sul calciomercato, con diversi nomi che potrebbero fare al caso di entrambi: uno di questi porta al Napoli, ma potrebbe sfumare

Inter e Milan si stanno sfidando sul campo per lo scudetto, anche se i nerazzurri sono decisamente in vantaggio. Tuttavia Pioli e compagni si sperano ancora, Ibrahimovic lo ha detto ieri chiaro e tondo che l’obiettivo resta il titolo, questa è la mentalità vincente che sta cercando di trasmettere ai compagni. Intanto, gli occhi di entrambi i club si stanno proiettando anche sul calciomercato estivo in cui saranno grandi protagonisti ancora i colpi a parametro zero. In Italia ci sono tanti contratti in bilico, così è anche in casa Napoli dove potrebbe andare in scena un derby importante.

Calciomercato, Inter e Milan su Maksimovic | Dalla Spagna: accordo chiuso col West Ham

Il nome è quello di Nikola Maksimovic, centrale serbo su cui Gattuso ha contato davvero molto visto che i tanti infortuni dei vari Rrahmani, Koulibaly e Manolas. Sul suo rinnovo del contratto in scadenza a giugno, però, non ci sono novità positive come vi abbiamo raccontato alcuni giorni fa. Il serbo andrà via a zero e le squadre su di lui sono tante, tra cui in Serie A l’Inter in primis ma senza sottovalutare anche il Milan che deve necessariamente rinforzarsi.

Inoltre, secondo ‘todofichajes.com’, il difensore ex Torino avrebbe addirittura già un accordo chiuso con il West Ham. Maksimovic sarebbe tra i primissimi nomi fatti dal manager David Moyes per rinforzare la difesa, è in cima alle preferenze per il nuovo corso degli Hammers. Da come scrive il portale spagnolo, l’intesa tra le parti sarebbe addirittura totale e – a meno di clamorosi colpi di scena – il giocatore classe ’91 sarà il primo colpo estivo degli inglesi del West Ham.