Fali Ramadani è in arrivo a Napoli: previsto un summit con i suoi assistiti. Su Sarri non è escluso un vertice con ADL

Fali Ramadani, uno dei più potenti agenti europei, è in arrivo a Napoli. L’agente di Koulibaly e Maksimovic è pronto a giungere in città già nelle prossime ore, una due giorni per poi ripartire. Ovviamente, l’arrivo di Ramadani a Napoli non può che far scattare il classico campanellino. Il manager che segue anche le vicende professionali di Maurizio Sarri è in città per parlarne con Aurelio De Laurentiis?

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, al momento non è già calendarizzato l’incontro tra Ramadani e De Laurentiis, ma non è neppure escluso da fonti vicine alle parti. Inoltre, non è neppure necessario che il meeting si tenga necessariamente a Napoli.

Il nome di Sarri continua ad esser particolarmente vivo: sempre seguendo il flusso delle informazioni raccolte dalla nostra redazione, l’idea di De Laurentiis potrebbe anche esser quella di tornare a far accomodare Sarri sulla panchina del Napoli per dimostrare che il progetto societario non vuol affatto ridimensionarsi. Un segnale interno ed esterno che l’ex tecnico di Chelsea e Juventus potrebbe incarnare.

Non solo Sarri: Ramadani a Napoli per i suoi assistiti

La visita partenopea di Ramadani nasce, soprattutto, per incontrare i suoi assistiti in maglia azzurra: Demme, Maksimovic e Koulibaly.

Per Maksimovic, il quadro è questo: il centrale non trova margini per rinnovare con il Napoli, il suo contratto è in scadenza e diverse sono le squadre interessate ad ingaggiarlo a parametro zero. Si parte dall’Inter che ha preso più volte informazioni, poi ci sono 4 squadre di Premier di fascia alta e 2 formazioni spagnole che, anche, hanno chiesto a Ramadani ed ai suoi uomini quanto costa ingaggiare Maksimovic. L’agente sottoporrà le squadre al suo assistito, per poi andare a definire con quali club imbastire potenziali trattative.

Con Koulibaly c’è da discutere del futuro: le lusinghe estive del Manchester City hanno lasciato qualche ferita ancora non rimarginata. Il centrale senegalese avrebbe voluto partecipare alla stagione, finora, trionfale della squadra di Guardiola. Resta da capire se questa ferita ha lasciato anche qualche crepa nel rapporto tra lo stesso difensore ed il suo entourage.