Il club viola ha incontrato il tecnico ex Napoli e Juve. Ma l’operazione resta molto complessa

La Fiorentina ci ha riprovato. Ma l’esito è stato lo stesso di qualche mese fa: senza garanzie sulla campagna acquisti, Sarri non è intenzionato a dire sì. Secondo indiscrezioni di Calciomercato.it, l’incontro tra i dirigenti viola e il tecnico ex Juve e Napoli non ha prodotto quindi i risultati sperati. L’allenatore nato a Napoli chiede circa 3,5 milioni di euro per tornare in sella, e almeno cinque-sei giocatori funzionali al suo progetto tecnico. Da parte sua, la società toscana è ferma alla proposta da circa 2 milioni, più eventuali bonus. Sul fronte mercato il discorso è invece ancora più complesso. E i motivi sono diversi, a partire dall’incertezza sul futuro del Pradè con Petrachi suo possibile successore nel ruolo di direttore sportivo. Insomma, l’operazione Sarri-Fiorentina resta in salita con il tecnico 62enne nel mirino anche del Napoli e accostato, come alternativa ad Allegri, alla Roma dei Friedkin.