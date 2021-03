Calciomercato Juventus, i bianconeri mettono nel mirino un rinforzo per la prossima stagione ma dovranno attendere fino all’estate

Un’occhio al finale di stagione da vivere tutto d’un fiato, per tentare la rimonta scudetto sull’Inter capolista, e l’altro sul futuro. Doppio fronte per la Juventus, che deve pensare anche a cosa sarà il prossimo anno. Fabio Paratici riflette sui possibili rinforzi tra cui andare a caccia. Il dirigente bianconero, come sempre, cercherà di mettere a segno anche operazioni dall’impatto economico contenuto, badando sempre alla qualità.

Calciomercato Juventus, per Rudiger bisogna aspettare: la decisione del difensore tedesco

In difesa, per un Chiellini che potrebbe lasciare, si cerca un giocatore dalle caratteristiche fisiche e tecniche non troppo dissimili. Un nome caldo è quello di Antonio Rudiger, che potrebbe dire addio al Chelsea. Il tedesco è in scadenza di contratto con i londinesi nel 2022, l’operazione dunque potrebbe avvenire secondo parametri economici accessibili. Ma secondo il ‘Sun’, il giocatore deciderà solamente in estate se rinnovare o meno. Avrebbe infatti fatto sapere di attendere fino alla conclusione degli Europei in programma tra giugno e luglio. Notizia che dunque tiene il fronte abbastanza in stand-by e la Juventus dovrà regolarsi di conseguenza. Il nome dell’ex Roma è associabile anche all’Inter di Antonio Conte, che a sua volta potrebbe farci un pensiero dopo averlo già allenato nella sua esperienza a Londra.