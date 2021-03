Calciomercato Juventus, spunta l'indizio su Ronaldo e Marcelo | "Presto"

La Juventus scandaglia il calciomercato, alla ricerca dei profili giusti a rinforzare la rosa. Arriva un nuovo indizio sul futuro di Cristiano Ronaldo: gli scenari

Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco in casa Juventus. Le recenti critiche dopo la brutta prestazione contro il Porto e l’eliminazione dalla Champions League hanno infiammato i rumors di calciomercato attorno all’attaccante bianconero. Da giorni, si parla del possibile futuro del bomber ex Real Madrid. E proprio i Blancos sembrano essere una delle piste maggiormente credibili in caso di addio dell’attaccante portoghese.

Dalla Spagna, le voci rimbalzano con insistenza sempre maggiore negli ultimi giorni e si inizia a credere a un ritorno che sarebbe assolutamente clamoroso. La pista che riporterebbe CR7 nella Capitale spagnola, però, non è l’unica da vagliare con attenzione. Alla fine, Ronaldo potrebbe anche restare alla Juventus. E chissà che non possa arrivare in bianconero un suo grande amico e compagno di molte vittorie: stiamo parlando di Marcelo.

Calciomercato Juventus, da Ronaldo a Marcelo: doppia pista e nuovo indizio

Nella giornata di ieri, la pagina Instagram 433 ha pubblicato un video in cui Cristiano Ronaldo e Marcelo festeggiavano dopo la conquista della coppa. Occhi lucidi per Marcelo che bacia lo stemma del Real Madrid, impresso sulla maglietta. Poi arriva Cristiano e i due replicano l’iconica esultanza del portoghese, lasciandosi andare a un sentito abbraccio. La pagina ha scritto in didascalia: “Quella connessione…”, taggando i protagonisti del filmato e il Real. Marcelo ha prontamente risposto con un “Presto” accompagnato da una risata.

E chissà che, alla fine, i due amici non possano ricomporre la coppia sul campo. Un ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid gli permetterebbe di ritrovare l’amico in squadra. Allo stesso tempo, però, se Marcelo dovesse lasciare i Blancos, la Juventus rappresenta una delle piste maggiormente accreditate al suo acquisto. Un doppio scenario che andrà valutato con grande attenzione nei prossimi mesi sul calciomercato.