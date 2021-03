Calciomercato, intreccio Skriniar e Rabiot | Doppio sì di Inter e Juventus

Indiscrezione dalla Spagna riguardante Inter e Juventus: i dettagli

Arrivano nuovi rumors e indiscrezioni dalla Spagna, riguardanti non solo Cristiano Ronaldo. Come raccontato da Calciomercato.it, l’attaccante della Juventus sta valutando di lasciare i bianconeri già in estate, ad un anno dalla scadenza del contratto nel 2022. Il portoghese è accostato con insistenza al Real Madrid, per un possibile ritorno ai ‘Blancos’ che non è stato escluso nemmeno da Zidane. La situazione è insomma in divenire e si profilano settimane e mesi piuttosto caldi anche sul fronte CR7. Ma non solo l’ex Real. Il portale ‘diariogol.com’, infatti, riferisce come Florentino Perez aveva di fatto chiuso gli acquisti di Skriniar dall’Inter e Rabiot dalla Juventus, trovando tuttavia il veto di Zidane. Una sorta di bocciatura nonostante il via libera di nerazzurri e bianconeri.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!