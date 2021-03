Cristiano Ronaldo detta le condizioni per far ritorno al Real Madrid. L’attaccante portoghese, pronto a lasciare la Juventus, al termine della stagione, vorrebbe essere allenato da Zinedine Zidane

Cristiano Ronaldo ha risposto sul campo alle critiche arrivate dopo l’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto. L’attaccante è stato considerato uno dei principali responsabili dell’uscita della squadra bianconera agli ottavi di finale della competizione europea più prestigiosa. La tripletta al Cagliari ha attenuato le critiche ma non le voci di calciomercato che lo vorrebbero lontano dalla Juventus al termine della stagione. Cristiano Ronaldo sta seriamente pensando di lasciare il club bianconero ma bisognerà trovare una squadra capace di soddisfare le sue richieste.

Mendes si sarebbe già attivato, allacciando i contatti con diverse squadre. In questi giorni si è parlato soprattutto di Psg, Manchester United e Real Madrid. Dalla Spagna continuano ad arrivare conferme in merito ad un possibile ritorno nella Capitale.

‘DiarioGol’ riporta dei colloqui tra l’entourage di Ronaldo e i blancos nei quali sarebbe emersa l’intenzione del campione portoghese di giocare ancora al Real ma solo se in panchina dovesse continuare ad esserci Zinedine Zidane. La permanenza del tecnico francese non appare però scontata: se i blancos non dovessero conquistare un titolo in questa stagione, Florentino Perez potrebbe decidere di affidarsi ad un nuovo allenatore. C’è un altro ostacolo al ritorno in Spagna di Cristiano Ronaldo. Per il Real, infatti, il giocatore della Juventus non appare essere una priorità. I blancos vorrebbero affidare il proprio attacco ad uno tra Mbappe e Haaland.

Nel frattempo, nella giornata di ieri, Zidane si è espresso in merito ad un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real: “Se vedrei bene un suo ritorno? Conoscete il campione che è, cosa ha fatto per il Real e l’affetto che ognuno di noi ha per lui. Qui ha fatto la storia, qualcosa di magnifico. Ma adesso è un calciatore della Juventus e quindi non possono dire altro a proposito rispetto a quello che sto dicendo. E’ un giocatore della Juve e devo rispettare questa situazione”