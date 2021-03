Milan, ufficiale la convocazione di Ibrahimovic con la Svezia: l’attaccante torna in nazionale a quasi cinque anni di distanza

Nizza, 22 giugno 2016, Europei di Francia. E’ l’ultima gara di Zlatan Ibrahimovic con la nazionale svedese. Un cammino che sembrava essersi chiuso con la sconfitta della selezione scandinava contro il Belgio e l’uscita dalla fase a gironi degli Europei. Una gara in cui Ibrahimovic ha indossato la fascia di capitano, lui che lo è stato ininterrottamente dal 2009 e che ha disputato 58 gare con la fascia al braccio. Ora l’attaccante è pronto a scrivere una nuova avventura. Perché il ct Janne Andersson ha deciso di convocare Ibrahimovic in vista dei match in programma alla fine di marzo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Svezia, i convocati di Andersson: c’è anche Ibrahimovic

La Svezia giocherà due gare di qualificazione ai Mondiali 2022 rispettivamente contro Georgia e Kosovo il 25 e il 28 marzo e un’amichevole contro l’Estonia in programma alla Friends Arena di Stoccolma il 31 marzo. Ibrahimovic torna dunque a vestire la maglia della nazionale a quasi cinque anni di distanza. L’attaccante potrebbe quindi incrementare sia il numero delle presenze (attualmente sono 116, è settimo nella classifica all-time della Svezia) e quello dei gol, 62, dove è di gran lunga il primatista di tutti i tempi. Ora resterà da capire se l’attaccante del Milan, recentemente fuori per infortunio, potrà rispondere alla chiamata della nazionale. Sembra però che il giocatore, come aveva recentemente sottolineato Stefano Pioli, potrebbe tornare a disposizione nel corso della settimana. Sicuramente per la gara contro la Fiorentina, ma probabilmente già per il match di ritorno contro il Manchester United.

Questo l’elenco dei convocati del ct Andersson per il triplo impegno. Oltre ad Ibrahimovic sono presenti anche altri ‘italiani’. Si tratta di Ekdal della Sampdoria, di Kulusevski della Juventus e di Svanberg del Bologna.

I convocati:

Augustinsson, Bengtsson, Granqvist, Helander, Krafth, Lustig, Lindelof, Nilsson, Starfelt, Kulusevski, Ekdal, Quaison, Isak, Cajuste, Berg, Sema, Forsberg, Claesson, Karlsson, Ibrahimovic, Svanberg, Olsson, Larsson.