Milan, grande novità per Ibrahimovic | Arriva la chiamata

Il Milan è pronto a vivere un finale di stagione da protagonista. Intanto, arriva un’importante novità per il futuro di Zlatan Ibrahimovic: ecco i dettagli

Il Milan sembra arrivato a un punto cruciale della sua stagione. La corsa all’Europa League entra nel vivo dopo l’ottima prestazione contro il Manchester United. Allo stesso tempo, però, occhio agli scenari in Serie A. Dopo la brutta sconfitta contro il Napoli in casa, l’Inter si allontana e lo scudetto diventa sempre più un miraggio. I rossoneri, però, non hanno intenzione di perdere il treno che porterà alla prossima Champions League e dunque non vogliono abbassare la guardia, già a partire dalle prossime partite.

Per raggiungere gli obiettivi stagionali, sarà fondamentale il rientro in campo di Zlatan Ibrahimovic. L’assenza dello svedese ha pesato molto contro il Napoli, dove si è sentita particolarmente la mancanza di una punta in grande di dare presenze in attacco e di finalizzare il gioco. Ora lo svedese è vicino al ritorno in campo, ieri si è allenato parzialmente in gruppo, ma occhio alle prospettive nei prossimi mesi. E’ pronta infatti una grande novità per lo svedese.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Milan-Napoli e Parma-Roma: l’analisi degli episodi e dell’intervento Var

Milan, svolta per Zlatan Ibrahimovic: arriva la preconvocazione con la Svezia

Se il presente di Zlatan è assolutamente legato agli obiettivi di campo con la maglia del Milan, il prossimo futuro dell’attaccante potrebbe tornare a riguardare direttamente la Svezia. L’attaccante, infatti, ha visto rinascere il feeling con la Nazionale dopo le accuse di razzismo e le grandi polemiche verso il CT. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, Ibra è ora rientrato nelle preconvocazioni per le prossime qualificazioni mondiale, più l’amichevole. Georgia, Kosovo e Estonia gli appuntamenti.

Si parlava molto di un suo ritorno in Nazionale, ora si sta concretizzando, plasmando una vera e propria favola per l’attaccante. Le prospettive sono, dunque, ormai segnato: prima il ritorno in campo con il Milan per una finale di stagione al cardiopalma, più avanti il ritorno in campo con la maglia della sua Svezia.