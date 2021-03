Ancora una volta la Serie A fa discutere per episodi arbitrali, tra decisioni prese in campo e con il Var: a CMIT TV analizziamo Milan-Napoli e Parma-Roma

La 27esima giornata di Serie A ha offerto nuovamente degli episodi arbitrali controversi. A partire dal match tra Parma e Roma, in cui i giallorossi hanno protestato per un rigore non dato e non rivisto al Var per un fallo di Hernani su Pellegrini. Paulo Fonseca non ha usato parole dolci nel postpartita, poi anche poche ore dopo in Milan-Napoli tantissime polemiche per l’arbitraggio di Pasqua tra cartellini e il penalty non concesso a Theo Hernandez dopo l’On Field Review.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

PER SEGUIRCI SU FACEBOOK >>> CLICCA QUI!

PER SEGUIRCI SU YOUTUBE >>> CLICCA QUI!

Insieme al nostro Maurizio Russo, su CMIT TV, la tv ufficiale di Calciomercato.it, approfondiamo regolamento e funzionamento del Var e dell’on field review. Queste le spiegazioni su Parma-Roma e Milan-Napoli.