Infortunati Milan, il punto in vista del Manchester United

Infortunati Milan, il report dell’allenamento rossonero: il punto sugli assenti, da Ibrahimovic a Romagnoli, di Pioli

Dopo la sconfitta di ieri sera contro il Napoli, il Milan torna al lavoro per preparare la gara di giovedì sera in Europa League. Ritorno degli ottavi di finale, si riparte dall’1-1 contro il Manchester United della settimana scorsa. Rossoneri in un momento, dal punto di vista fisico e dei risultati, piuttosto difficile, che devono fare ancora i conti con numerose assenze, ma dal report dell’allenamento odierno filtrano motivi di ottimismo per Stefano Pioli, che proverà a recuperare almeno qualcuno degli attuali infortunati in vista della fondamentale sfida contro i ‘Red Devils’.

Milan, Pioli spera per Ibrahimovic e Romagnoli

In particolare, migliorano le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che si è allenato parzialmente con il gruppo. Allenamento a parte per Romagnoli e Calabria, ma per entrambi sembrano esserci concrete speranze di recupero per giovedì sera. Allenamento totalmente in gruppo per Bennacer, mentre per quanto riguarda Leao, che ieri sera ha accusato un problema al flessore della coscia, bisognerà attendere gli esami medici per saperne di più. Pioli spera di non dover rinunciare a lungo al portoghese, con una emergenza in attacco che prosegue.