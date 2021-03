Virdis severo sul bomber Leao, i dettagli sulle parole dell’ex attaccante del Milan

Analizzando il momento del calcio italiano, Pietro Paolo Virdis ha rilasciato alcuni commenti importanti sul Milan: “Credo che lo scudetto lo stia perdendo per il numero di infortuni che purtroppo lo tartassano – spiega a ‘Radio anch’io sport’ – Ibrahimovic è stato fondamentale nella cavalcata del girone d’andata. Ieri ha patito la grande tecnica del Napoli. Giocare il lunedì sarebbe ideale per chi gioca la coppa il giovedì. Ibra a Sanremo azzardato? Credo di no, lui era infortunato. Non dimentichiamoci che tutti noi siamo rimasti sorpresi da questa cavalcata”.

Milan, Virdis severo su Leao: poi esalta Ibrahimovic

Virdis ha proseguito la sua analisi: “Ripartire da Ibra? Credo che gli devono affiancare qualcuno all’altezza. Vedere un giocatore di 40 anni realizzare reti come ha fatto è difficile. Rebic ha reso al massimo, quello che un attimino delude fino a un certo punto è Leao. E’ quel tipico giocatore che fa girar le pa**e ai suoi tifosi. Posto in società? Mai contattato, si vede che non vogliono disturbarmi. Farci un pensiero? Assolutamente sì”.

RONALDO – “Credo abbia trascinato la squadra, ma mi sembra una rosa costruita prendendo qua e là ma non il top. Quest’anno non hanno creato una rosa per vincere tutto. La Juve è uscita per un’ingenuità totale”.