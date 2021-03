Calciomercato, Vlahovic allontana il rinnovo | Milan e Roma pronte

Il futuro di un attaccante sul calciomercato si deciderà nei prossimi mesi, con Milan e Roma alla finestra. Tutte le ultime novità sul suo futuro

Milan e Roma sono arrivate a un punto cruciale del loro percorso in Serie A. Ieri le due big sono incorse in due brutte sconfitte contro Napoli e Parma che complicano nettamente la corsa delle due squadre rispettivamente allo scudetto e alla Champions League. Le due squadre, provate dalle fatiche in Europa League, dovranno reagire immediatamente nel prossimo futuro, a caccia di punti essenziali in Serie A.

Dalle prospettive sul campo a quelle sul calciomercato. Un talento che si sta mettendo in grande evidenza nel campionato italiano fa gola ai due club che potrebbero dare vita a un’interessante sfida sul calciomercato. Stiamo parlando di Dusan Vlahovic. L’attaccante, infatti, ha realizzato una magnifica tripletta nel match contro il Benevento, confermando la sua straordinaria crescita in questa stagione e la continuità trovata con la maglia viola. Il futuro, però, potrebbe presto portarlo in un nuovo club di prim’ordine.

Calciomercato Fiorentina, Vlahovic nel mirino di Milan e Roma: occhio al rinnovo

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la Fiorentina avrebbe messo sul piatto una cifra triplicata a Vlahovic pur di chiudere il rinnovo. Attualmente il calciatore percepisce un ingaggio da 400 mila euro e l’accordo scadrà nel 2023. L’attaccante, però, non sembra avere alcuna intenzione di prolungare l’accordo con la Fiorentina e all’orizzonte potrebbe profilarsi un nuovo caso Chiesa.

Milan e Roma restano alla finestra, tentando di capire l’evolversi della situazione, con i rossoneri leggermente in vantaggio nella corsa. Vlahovic non arriverebbe per sostituire Zlatan Ibrahimovic, sempre più indirizzato verso il rinnovo, ma verrebbe affiancato allo svedese, in qualità di punta giovane pronta a implementare l’attacco rossonero. Allo stesso tempo, va tenuta in grande considerazione la Roma. Edin Dzeko è destinato a lasciare la Roma a fine stagione e i giallorossi valutano con grande attenzione la pista che porta alla punta. La valutazione della punta si aggira sui 40 milioni di euro. Ora il campo e l’esplosione di Vlahovic, ma il futuro è tutto da vedere, con Milan e Roma pronte all’assalto.