Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini ha parlato prima della sfida col Napoli: il punto sui rinnovi di Kessie e Calabria

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima della sfida al Napoli per la 27^ giornata di Serie A. Di seguito, le sue parole: “Lo spirito del Milan non manca mai, a volte quando cambiamo gli interpreti viene a mancare un po’ di qualità. Dunque contro grandi avversari si fa più fatica. Il pareggio oggi? Con i tre punti si terrebbero lontane le quinte e non si mollerebbe il primo posto. Il club ha lavorato in un certo modo, l’allenatore si è allineato e i giocatori hanno dimostrato il loro talento”.

Su Ibrahimovic – “La sua importanza è in campo, ma anche fuori. Partecipa ad allenamenti, riunioni”.

Su Kessie – “Rinnovo? Sì, ci siamo mossi per lui, anche per Calabria e per gli altri giocatori in scadenza nel 2022. Piano piano lo faremo anche per gli altri. Non abbiamo, per ora, raggiunto nessuno di questi obiettivi, ma ci stiamo lavorando”.