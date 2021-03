Juventus, futuro in dubbio per Varane e Ramos al Real Madrid: Zidane avrebbe già individuato il rinforzo ideale per la difesa dei ‘Blancos’

Con l’avvicinarsi di giugno, in casa Real Madrid si guarda con attenzione alla situazione legata a Sergio Ramos e non solo. Il centrale difensivo e capitano dei ‘Blancos’, ha il contratto in scadenza al termine di questa stagione, ma sembrano esserci stati passi concreti per un eventuale rinnovo. La proposta, che il capitano potrebbe accettare, è di 12 milioni di euro a stagione. Si complicano dunque i piani delle big europee, tra cui la Juventus, di acquistare il giocatore a parametro zero. Attenzione però a quella che è la situazione di un altro centrale ‘blanco’: Raphael Varane. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, pericolo Chiesa | Offerta faraonica: Pirlo trema

Calciomercato Juventus, Zidane punta Konate come rinforzo

Il difensore francese ha il contratto in scadenza nel 2022 e anche lui è un nome che alletta parecchio i grandi top club europei, che potrebbero acquistarlo in estate a prezzo di saldo. L’ostacolo maggiore è rappresentato dallo stipendio: 8,5 milioni di euro l’anno. Il fatto che però il centrale transalpino abbia solo 28 anni, invoglia molti club all’acquisto. E tra questi la stessa Juventus che potrebbe dunque bussare alla porta del club iberico per tentare di acquistare il difensore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la Premier si muove per Dybala | Offerta e controfferta

Secondo ‘As’, Zidane avrebbe già individuato il difensore giusto per rafforzare il proprio reparto. Si tratta di Ibrahima Konate, centrale transalpino del Lipsia, accostato in passato anche al Napoli. Ha una clausola rescissoria di 45 milioni di euro, ma potrebbe partire per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni. L’allenatore del Real Madrid si è detto impressionato dalle capacità del giovane centrale, ma il Lipsia ha già perso Upamecano e sembra difficile che possa liberarsi di un altro difensore di livello. Inoltre ad ostacolare i piani del Real Madrid ci sarebbe il Barcellona. Anche i catalani infatti sarebbero sulle tracce del difensore parigino classe 1999, individuato appunto come possibile rimpiazzo di Varane. Una trattativa che rende vigile anche la Juventus.