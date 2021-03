Nonostante una stagione travagliata a causa di problemi fisici, Dybala rimane molto ambito sul calciomercato. Il contratto con la Juventus scade ancora nel 2022 e per questo non si placano le voci che parlano di un possibile divorzio

Dove sarà il futuro di Paulo Dybala? Complice il rinnovo che non arriva, una fiducia tutt’altro che incondizionata da parte della dirigenza ed esigenze di bilancio, per molti addetti ai lavori non alla Juventus. Nonostante una stagione a dir poco travagliata causa principalmente problemi fisici, l’attaccante argentino rimane molto ambito sul calciomercato. Proprio in queste ore ‘France Football’ sostiene che per il classe ’93 di Laguna Larga possa provarci in maniera concreta due big della Premier: il Chelsea di Roman Abramovich e il Tottenham di Levy, guidato come noto da José Mourinho.

Valutato 55-60 milioni di euro, già una cifra importante data la crisi legata al Covid e il fatto che il suo contratto scade fra solo un anno, per Dybala però i ‘Blues’ potrebbero tentare la via di uno scambio. Un’ipotesi di offerta dovrebbe comprendere l’ex Napoli Jorginho, nel mirino della Juve all’inizio dell’Era Sarri finita prestissimo, più un piccolo cash di massimo 10 milioni di euro. I bianconeri, tuttavia, non sono più interessati all’italo-brasiliano e così potrebbero chiedere in cambio uno tra il bomber tedesco Timo Werner, che a Londra non ha reso secondo le aspettative, e l’esterno statunitense Pulisic. L’ex Lipsia ha una valutazione sui 62 milioni di euro, l’ex Dortmund sui 45 milioni.