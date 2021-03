Chiesa è una delle note liete in casa Juventus. L’ex Fiorentina ha attirato nuovamente l’interesse del Manchester United sul mercato

Juventus fuori dalla Champions League, con la squadra di Pirlo che adesso punta ad una difficile rincorsa in campionato alla capolista Inter. I bianconeri non mollano l’obiettivo scudetto, oltre alla Coppa Italia dove a maggio incrocerà in finale l’Atalanta. Il tecnico ha la fiducia del presidente Agnelli anche per la prossima stagione, mentre nel prossimo mercato potrebbe esserci un nuovo e corposo restyling per continuare il progetto di ringiovanimento della rosa, con l’incognita sul futuro di Cristiano Ronaldo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, il Manchester United ci riprova per Chiesa: offerta da 80 milioni

Una delle note liete dell’ultima campagna acquisti estiva è sicuramente Federico Chiesa, che si è dimostrato subito un fattore per la compagine campione d’Italia. Il nazionale azzurro è stato prelevato dalla Fiorentina al fotofinish del mercato in prestito oneroso biennale (10 milioni di euro) con riscatto fissato a 40 milioni più ulteriori bonus. Il figlio d’arte classe ’97 ha subito convinto sotto la Mole, sia sul piano delle prestazioni che in termini realizzativi: 12 reti complessive in stagione, condite da ben 10 assist. Chiesa è stato il migliore in campo nella notte di Champions all’Allianz Stadium contro il Porto, che però non è bastata a Ronaldo e compagni per evitare una cocente eliminazione. Rendimento che avrebbe smosso l’interesse di altre big in Europa, tra cui un prepotente ritorno del Manchester United. Gli inglesi difficilmente riusciranno a strappare Sancho al Borussia Dortmund e avrebbero dirottato nuovamente le attenzioni su Chiesa come scrive il portale ‘Todofichajes.com’.

I ‘Red Devils’ già ai tempi della Fiorentina avevano tentato l’affondo, prima del blitz decisivo della Juve. Adesso lo United potrebbe riprovarci, con Chiesa che sarebbe uno dei nomi più caldi nella lista del tecnico Solskjaer. La dirigenza bianconera non avrebbe al momento nessuna intenzione di privarsi del 23enne talento, ma un’offerta da 75-80 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola e far riflettere la ‘Vecchia Signora’.