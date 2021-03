Calciomercato Juventus, rilancio dalla Spagna: Cristiano Ronaldo via gratis

Nuovo rilancio dalla Spagna sul possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. L’indiscrezione

Continuano a susseguirsi rumors e indiscrezioni riguardo al futuro di Cristiano Ronaldo dopo la clamorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto. Come raccontato da Calciomercato.it, l’attaccante portoghese sta pensando di lasciare i bianconeri prima del 2022, data della scadenza del contratto. Il cinque volte Pallone d’Oro ha già strizzato l’occhio ai ‘Blancos’ per un eventuale ritorno a Madrid, e nuove conferme arrivano in queste ore dalla Spagna. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo gratis al Real Madrid | L’indiscrezione dalla Spagna

‘AS’, quotidiano vicino all’ambiente del Real Madrid, conferma che CR7 sta spingendo per lasciare la Juventus già a fine stagione. Ma non solo. La dirigenza bianconera, dal canto suo, potrebbe anche lasciarlo partire gratis per risparmiare il pesantissimo ultimo anno di ingaggio da 31 milioni di euro netti a stagione. La situazione relativa al futuro del portoghese è insomma tutta in divenire. Staremo a vedere.