Calciomercato Inter, addio Londra: colpo da 17 milioni!

Il Chelsea è pronto a lasciare partire Emerson Palmieri. Il terzino, ex Palermo e Roma, può far ritorno in Serie A. Inter e Napoli sono sulle tracce del calciatore italo-brasiliano, valutato 17 milioni di euro

Con l’arrivo di Tuchel in panchina, Marco Alonso ha trovato nuovo slancio, diventando una pedina importante dello scacchiere del Chelsea. Lo stesso non si può dire per Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano non gioca un minuto in Premier League dal lontano 21 dicembre: l’addio al termine della stagione appare davvero scontato. In questi ultimi giorni sono tornate insistenti le voci che vorrebbero l’ex Palermo e Roma di ritorno in Serie A. Il giocatore classe 1994 è stato accostato in passato alla Juventus ma anche a Napoli e soprattutto Inter.

Calciomercato Inter, sfida al Napoli per Emerson

In Spagna trova conferma l’interessamento da parte degli azzurri e della squadra di Antonio Conte. Emerson ha un contratto con il Chelsea in scadenza il 30 giugno 2022 e bisognerà dunque trattare con i londinesi per acquistarlo. Fare affari con i Blues, però, non è per nulla facile anche se il calciatore ha un accordo che cesserà fra meno di un anno e mezzo. Secondo quanto riporta ‘Fichajes.net’, il Chelsea per lasciare andare il terzino mancino chiederebbe ben 17 milioni di euro.

Emerson Palmieri è da tempo nel mirino dell’Inter, che vorrebbe affiancare un nuovo esterno a Ivan Perisic. A far spazio all’ex Palermo potrebbe essere Young, che sembra destinato a lasciare i nerazzurri al termine della stagione. In casa Napoli, invece, potrebbe esserci una vera rivoluzione per quanto riguarda i terzini. Hysaj è destinato a lasciare la Serie A, con un possibile approdo al Psg. Gli azzurri, poi, devono fare i conti con le condizioni di Ghoulam, costretto all’ennesimo stop importante.